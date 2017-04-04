Киевские карманники обокрали супругу военного атташе Индии

В Киеве карманники обокрали супругу военного атташе Индии. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел 3 апреля, на территории одного из медицинских центров украинской столицы. Грабители завладели небольшой суммой денег, мобильным телефоном и личными вещами женщины.

28 марта сообщалось, что путешественник с Украины попытался вынести из отеля в Египте туалетную бумагу, кран от биде и другие предметы. случай произошел в отеле Hilton в одном из городов страны.

Ранее в марте на Майдане Независимости в Киеве обокрали одного из советников Консультационной миссии Европейского Союза по вопросам уголовных расследований, сообщали СМИ.