Тело истощенной россиянки нашли в чемодане в итальянском порту

Тело гражданки России обнаружили в чемодане в порту итальянского города Римини. Об этом сообщает итальянская версия издания Huffington Post. Сама находка была сделана 27 марта, однако идентифицировать погибшую удалось только 3 апреля.

Труп обнаружили местные рыбаки: они заметили качающийся на волнах чемодан, затащили его в лодку, открыли и увидели внутри завернутое в пластиковый пакет сильно разложившееся тело женщины. Судмедэксперты отметили сильную истощенность погибшей. «Она выглядела так, как будто через концлагеря прошла», — цитировало в марте BBC News знакомых с ситуацией следователей.

Полицейские предполагают, что страдающая анорексией женщина могла умереть по естественным причинам, однако потом кто-то попытался избавиться от тела, убрав его в чемодан и выкинув в Адриатическое море. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, россиянка имела вид на жительство в Италии и неоднократно попадала в больницу с диагнозом «анорексия».