Душевнобольной китаец убил трех человек палочками для еды

Страдающий тяжелым психическим расстройством китаец заколол палочками для еды трех пациентов клиники, в которой они проходили лечение. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщает Shanghai Daily.

Нападавший по имени Ян Шитоу был помещен в специализированное лечебное заведение в конце февраля.

Он атаковал находившихся с ним в палате других пациентов оставшись без присмотра персонала. Как пояснили сотрудники больницы, Шитоу каким-то образом сумел освободиться от ремней, которыми был привязан к кровати. После этого он схватил оставленную на тумбочке палочку для еды, и начал наносить колющие удары спящим соседям.

Остановить душевнобольного смогли подоспевшие санитары. Он передан в руки сотрудников полиции.