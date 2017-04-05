В США возле правительственного аэродрома Эндрюс упал истребитель F-16

В районе авиабазы Эндрюс (неподалеку от Вашингтона) упал истребитель F-16. Об этом сообщает телеканал CNN.

Машина рухнула в двух милях от авиабазы, рядом с жилой застройкой. Население части домов в данный момент эвакуируют.

Пилот катапультировался, по последним данным он уже найден поисковыми службами.

Как сообщается, машина относилась к 113-му истребительному авиакрылу авиации Национальной Гвардии федерального округа Колумбия, базирующемуся на Эндрюсе. Одна из эскадрилий крыла (121-я) эксплуатирует самолеты F-16C/D block 30.

Авиабаза Эндрюс в штате Мэриленд находится в 24 километрах от центра Вашингтона. Используется как правительственный аэродром, в том числе там базируется президентский «борт номер один».