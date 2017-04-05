В Башкирии сняли продолжение «Годзиллы»

Видео: Horror_Channel_by_T.M.P / YouTube

Жители Уфы, представляющие независимую кинокомпанию Toxic Madness Productions, создали короткометражный фильм, призванный, судя по всему, стать частью франшизы про монстра Годзиллу. Четырехминутный ролик опубликован на YouTube.

Лента получила название «Годзилла: пробуждение». Отмечается, что это первая серия — согласно заявлению создателей, у картины появится продолжение.

Действие «Пробуждения» разворачивается в 2037 году. «Недалекое будущее. Земля дрожит под натиском Глобального Конфликта. Сможет ли Годзилла остановить эту войну?» — гласит анонс.

Режиссером фильма выступил Иван Лашанс. Съемки проходили в Уфе, в кадре монстр оказывается, в частности, у памятника башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву.

В 2014 году Warner Bros и Legendary перезапустили японскую франшизу о мутанте. Лента «Годзилла» была снята режиссером Гаретом Эдвардсом. Сиквел выйдет в 2018 году.