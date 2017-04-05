Скриптонит запишет трек с Major Lazer

Американская группа Major Lazer, чью композицию Lean On ведущий мировой стриминговый сервис Spotify назвал самой популярной в своей истории, запишет совместный трек с казахстанским рэпером Скриптонитом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Песня станет частью проекта Tuborg Open: Major Lazer сделают совместные треки с артистами из трех стран: России, Китая и Индии. Скриптонит, артист московского лейбла Gazgolder, будет представлять Россию. Имена артистов из других стран объявят позже. Композиции будут готовы в июне.

«Мы делаем большую работу. Мне интересна музыка в целом, самые разнообразные ее направления. Каждый раз экспериментируя, я не отхожу от себя, я все равно продолжаю крутиться вокруг своего звука», — прокомментировал свое участие в проекте Скриптонит.

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Кульминацией Tuborg Open станет музыкальный фестиваль в Москве, который пройдет осенью. Major Lazer и Скриптонит примут в нем участие.

Скриптонит — 26-летний Адиль Жалелов, один из самых популярных русскоязычных рэперов. В 2015 году выпустил свой пока единственный полноформатный альбом «Дом с нормальными явлениями».

Группа Major Lazer образовалась в 2008 году. В состав команды входят продюсеры и композиторы Дипло, Свитч, Джиллионер и Уолши Файер. В 2015 году ведущий мировой стриминговый сервис Spotify объявил, что композиция Lean On стала лидером по числу прослушиваний, обойдя такие хиты и традиционно востребованные песни, как Stairway To Heaven группы Led Zeppelin или Thriller Майкла Джексона.