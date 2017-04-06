Верблюд Миша укусил жительницу Мытищ при попытке сделать селфи

Беременную жительницу подмосковных Мытищ укусил верблюд во время попытки женщины сделать совместное селфи с животным. Об этом сообщает в четверг, 6 апреля, телеканал «360».

Отмечается, что верблюды по кличке Миша и Катя в течение трех лет живут на территории, принадлежащей одному из жителей деревни Беляниново. Животные, обитающие в небольшом вольере, прогуливались по соседнему лесу, когда их встретили две женщины. Одна из них захотела сделать фотографию со зверем, но самец укусил ее за руку.

По словам владельца верблюдов, таким образом Миша попытался защитить самку от людей во время брачного периода. В результате произошедшего, хозяин получил штраф в 200 рублей за нарушение правил выгула зверей. Сотрудники полиции обязали мужчину поставить для животных более просторный вольер.

В сентябре 2016 года стало известно, что в Индии питон покусал мужчину, который захотел сделать селфи со змеей.