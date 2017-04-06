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Король Иордании посоветовал Западу пойти на уступки России по Крыму

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Абдалла II
Абдалла II

Король Иордании Абдалла II в интервью газете The Wasington Post призвал страны Запада пойти на уступки России в отношении Крыма для того, чтобы урегулировать сирийский кризис.

По словам монарха, Москва «играет в трехмерные шахматы», где большое значение имеют Крым, Украина и Сирия.

«Американцы и европейцы должны обсуждать с русскими три вопроса одновременно (...) Для русских, на мой взгляд, самое важное — это Крым, вы увидите намного большую гибкость в отношении Сирии, если достигнете взаимопонимания в вопросе Крыма. Менее проблематичной станет и ситуация с Украиной», — добавил король, посоветовав при этом «активно торговаться».

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума. Киев отказывается признавать итоги плебисцита, называя полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Впоследствии США, государства-члены Евросоюза, а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России. В ответ Москва запретила экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

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