В Ле-Бурже гарантировали защиту российской собственности на авиасалоне

Предприятия российского авиапрома смогут участвовать в международном авиасалоне в Ле-Бурже, не опасаясь ареста имущества из-за западных санкций. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил президент выставки Эмерик д'Арсимоль, передает «Интерфакс».

«Под давлением нашей промышленности был немного изменен закон, чтобы юристы не могли налагать арест на какое-либо оборудование. На последнем салоне не было российских самолетов и вертолетов, так как было "дело ЮКОСа" и существовал большой риск того, что какой-нибудь международный юрист наложит арест на имущество», — отметил он.

Кроме того, президент авиасалона добавил, что изменения в законе связаны с тем, что теперь невозможно наложить арест на имущество, если государство получило согласие на его ввоз. Он также заверил, что у российских военных не возникнет проблем с получением визы во Францию для посещения выставки.

Д'Арсимоль уточнил, что в качестве участников выставки уже зарегистрировались более 20 российских компаний, в том числе «Рособоронэкспорт», «Объединенная авиастроительная корпорация», госкорпорация «Роскосмос», авиационный холдинг «Сухой», Российская самолетостроительная компания «МиГ», авиационный холдинг имени Ильюшина, корпорация «Иркут», «Объединенная двигателестроительная корпорация» и «Вертолеты России».

Парижский авиасалон в Ле-Бурже — один из крупнейших авиасалонов в мире, который проходит в аэропорту Ле-Бурже. Первая выставка самолетов в Париже состоялась в 1908 году, и с 1949 года смотр проводят раз в два года. СССР впервые принял участие в работе Ле-Бурже в 1936 году, с 1957-го участвовал в салоне на постоянной основе.

