Третьяковка приняла в коллекцию картины космонавта Леонова

Советский космонавт Алексей Леонов подарил Третьяковской галерее две картины, написанные им самим. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает ТАСС.

«Третьяковская галерея принимает в дар две картины художника Алексея Архиповича Леонова. Пока в нашем собрании не было картин художника Леонова, и мы с огромной благодарностью этот дар принимаем», — сказала главный хранитель музейных предметов учреждения Татьяна Городкова.

Первое полотно «Выход в открытый космос. 25.03.1965 год» было написано в 2006 году. Вторая работа датируется 2011 годом и представляет собой космический пейзаж.

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Отмечается, что изначально Леонов планировал подарить музею одну картину, но «художник принял решение, что в дар он приносит два произведения».

Алексей Леонов — советский космонавт № 11, он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

В четверг, 6 апреля в прокат вышел фильм «Время первых» о полете Алексея Леонова.