В Москве пройдет 7-ая бизнес-конференция StartTrackDay

В Москве 20 апреля на площадке ФРИИ Сити Холл пройдет 7-ая бизнес-конференция StartTrackDay «Тактика роста» для топ-менеджеров, владельцев компаний и инвесторов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Мероприятие будет посвящено вопросам увеличения операционной эффективности, выручки и прибыли бизнеса, а также трендам на рынках еды и медицины. В нем примут участие основатель и бывший генеральный директор Wikimart Максим Фалдин, сооснователь Timeweb Александр Бойков и директор по развитию партнерской сети amoCRM Екатерина Самогаева.

Ключевым мероприятием станет дискуссия о трендах на рынках еды и медицины с участием генерального директора ИНВИТРО Сергея Амбросова, гендиректора Doc+,Руслана Зайдуллина, генерального директора сети «Открытая клиника» Филиппа Мироновича», директора по стратегическому планированию и исследованиям «Макдоналдс Россия» Сергея Чекмарева и создателя проекта «Местная Еда» Анастасии Колесниковой.

«Полтора года назад мы впервые решили провести StartTrackDay, чтобы узнать у ярких и успешных предпринимателей, как они воплотили свою мечту. Получить инструменты и кейсы, о которых мало кто знает. Фактически, все что делает StartTrack — привлекает частное финансирование в компании, проводит мастер-классы и конференции — преследует одну цель: помочь перспективным российским компаниям вырасти», — отметил генеральный директор инвестиционной площадки StartTrack Константин Шабалин.

