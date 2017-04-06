Рама Десятый подписал новую Конституцию Таиланда

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Десятый) подписал новую конституцию страны, предоставляющую больше полномочий правящей военной хунте. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает The South China Morning Post.

В конституции, ставшей 20-й по счету, говорится о необходимости проведения новых парламентских выборов, которые, как ожидается, пройдут во второй половине 2018 года.

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Предполагается, что документ поможет в преодолении многолетнего политического конфликта в таиландском обществе. Новую конституцию поддержали более половины подданных Таиланда на референдуме в августе прошлого года.

По данным ТАСС, одним из основных нововведений является то, что теперь премьер-министра могут избирать не только из числа депутатов парламента. Верхняя палата парламента в течение переходного периода будет состоять только из назначаемых политиков.

В мае 2014 года в Таиланде был совершен военный переворот, ставший ответом армии на затянувшийся в стране политический кризис. Мятежники пообещали провести глубинные политические реформы и вернуть страну на путь демократии. Тогда в королевстве была принята временная конституция.

Маха Ватчиралонгкон был провозглашен королем Таиланда 1 декабря 2016 года, почти через два месяца после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы Девятого). Многие подданные королевства обожествляли предыдущего монарха, считая его символом единения страны.

Не обладая властными полномочиями, Пхумипон Адульядет не раз участвовал в разрешении политических конфликтов в стране. Считается, что монарх сыграл важную роль в демократизации Таиланда в 1990-е годы. В 2006-м он поддержал военную хунту, свергнувшую правительство Таксина Чинавата. В мае 2014 года король после военного переворота назначил генерала Праюта Чан-Оча руководителем Национального совета для мира и порядка.