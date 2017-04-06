Власти Женевы разрешили женщинам купаться гологрудыми

Власти швейцарского кантона Женева позволили женщинами купаться и загорать с обнаженной грудью, отменив соответствующий запрет от 1929 года. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает The Local.

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Вышеупомянутое правило запрещало плавать в реках и озерах кантона мужчинам и женщинам без уместного для каждого из полов купального костюма. На основании этого запрета полиция штрафовала в основном женщин.

Администрация Женевы решила снять такое ограничения после петиции, которую подписали 233 местных жителя. Авторы прошения назвали правило 1929 года абсурдным и сексистским. Как отмечалось в тексте петиции, по меньшей мере две женщины были оштрафованы в Женеве летом 2016 года по этой причине.

В феврале в ряде городов Аргентины десятки полуобнаженных женщин вышли на демонстрации. Они отстаивали свое право загорать на пляжах страны топлес.