При взрыве газа в жилом доме в Таганроге погиб один человек

В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Таганроге произошел взрыв бытового газа, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления МЧС России по Ростовской области.

Информация о происшествии по адресу улица Шаумяна, дом 12/1 поступила на пульт дежурного в воскресенье, 9 апреля, в 05:25, уточнили в ведомстве. Взрыв произошел на пятом этаже кирпичного здания. «Один из пострадавших умер в больнице. Еще один человек госпитализирован. Третий пострадавший получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждается», — рассказал представитель МЧС.

В результате взрыва повреждена внешняя стена на площади 20 квадратных метров и межкомнатные перегородки. «Нарушено остекление четырех квартир. Кроме того, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия», — рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС.

Из дома были эвакуированы 80 человек, их разместили в пункте временного размещения, который организовали на базе детского сада.