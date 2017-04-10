В Пекине объявили о вознаграждении в 72 тысячи долларов за донос на шпионов

Пекинское Управление Министерства государственной безопасности КНР объявило о выплате денежных премий гражданам, предоставившим информацию об иностранных шпионах. Об этом сообщает BBC News.

За подобного рода данные доноситель может получить от 10 до 500 тысяч юаней (от 1,5 до 72 тысяч долларов) в зависимости от ценности предоставленных сведений.

Как говорится в заявлении Управления, граждане должны помочь органам поставить «железный заслон» на пути иностранных разведок. Бдительные и сознательные помощники могут обращаться в спецслужбу по телефону горячей линии, открытой в прошлом году, написать письмо или лично явиться для дачи показаний.

Кроме того, власти напомнили, что в стране с прошлого года действует программа повышения информированности граждан о происках иностранных спецслужб.

21 апреля прошлого года китайский суд приговорил к семи годам тюремного заключения мужчину, который сфотографировал военные объекты и корабли ВМС в интересах иностранной разведки. Используя данные о бортовых номерах и местоположении кораблей, зарубежные специалисты могли судить о деятельности военных КНР в Восточно-Китайском море. Правоохранительные органы не раскрывают информацию о том, на разведку какого именно государства работал Чэнь Вэй. Известно лишь, что за выполнение заданий он получил не менее 20 тысяч в некой иностранной валюте.

двумя днями ранее в отношении другому китайцу, обвиненному в шпионаже был вынесен смертный приговор.

