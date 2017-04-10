Байдарочник проплыл по луже в центре Омска

Мужчина на байдарке проплыл по огромной луже в центре Омска. Своим поступком спортсмен-водник привлек внимание городских служб к состоянию дорог. Об этом сообщило омское информагентство «Город 55».

Огромная лужа с приходом тепла появилась на улице Жукова вдоль трамвайных путей напротив Казачьего рынка.

«Лужи в Омске весной — это фактически новая инфраструктура, наряду с дорогами и тротуарами. К глобальным разливам чаще всего приводит бездействие соответствующих организаций, отвечающих за уборку отдельно взятой территории округа или района» — пишет информагентство.

За несколько часов новость о гребце в центре города облетела соцсети и городские СМИ. Уже через несколько часов работники коммунальной службы при помощи мотопомпы осушили «жуковский канал».

Фотографии дороги, на месте которой еще недавно была огромная лужа, появились в группе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте». «Лужу на Жукова откачали. Таинственный байдарочник, ждем очередных заплывов», — пишут ее участники.

Акция байдарочника не первый в истории Омска показательный заплыв. Весной 2016 года в сети появилось видео, на котором двое мужчин с флагом плывут по улице на резиновой лодке.