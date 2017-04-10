Вышел трейлер документального фильма о WikiLeaks

Американский телеканал Showtime опубликовал на своем YouTube-канале проморолик документальной ленты «Риск», посвященный WikiLeaks — международной организации, выкладывающей в открытый доступ секретную информацию.

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Фильм создавался на протяжении шести лет. В нем показывается жизнь основателя проекта Джулиана Ассанжа, который с июня 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Помимо этого, «Риск» расскажет о роли, которую WikiLeaks сыграл на президентских выборах в США в 2016 году.

Режиссером ленты выступила Лора Пойтрас, снявшая также документальный фильм Citizenfour о бывшем сотруднике американских секретных служб Эдварде Сноудене.