В Театре Наций состоится премьера спектакля «Аудиенция»

В Государственном театре наций с 25 по 27 апреля состоится российская премьера постановки «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спектакль расскажет об аудиенциях королевы Великобритании Елизаветы II разным премьер-министрам Соединенного Королевства, от сэра Уинстона Черчилля до Терезы Мэй. В пьесе описаны психологические нюансы встреч монарха с ее главами правительства, разговоры о холодной войне, атомной бомбе, успехах и провалах в отношениях с Россией.

Роль Елизаветы II исполняет Инна Чурикова. Режиссером-постановщиком «Аудиенции» выступил Глеб Панфилов. Премьера спектакля пройдет при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» российского предпринимателя Алишера Усманова.

Приобрести билеты можно на сайте театра.