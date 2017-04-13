Школьников в Подмосковье госпитализировали с отравлением слезоточивым газом

27 учеников гимназии номер 7 города Подольска в возрасте от 9 до 14 лет обратились к врачам с симптомами отравления веществом из газового баллончика. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в медицинских кругах Подмосковья.

По его словам, в четверг, 13 апреля, в 12:48 в гимназии на улице Генерала Смирнова один из учеников по неосторожности распылил газовый баллончик. Уже через несколько минут дети почувствовали себя плохо.

«Вызванные врачи скорой помощи осмотрели 27 детей с признаками ингаляционного отравления веществом раздражающего действия. 16 из них были госпитализированы. К 17:00 в больницах остаются 11 детей», — рассказал наш собеседник.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с баллончиком слезоточивого газа. В правоохранительных органах Подмосковья «Ленте.ру» сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, однако признаков преступления в действиях школьника пока не установлено.

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