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Два плода манго продали за 3,7 тысячи долларов на акционе в Японии

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В Японии два плода манго продали на аукционе за рекордно высокую цену — 400 тысяч иен (почти 3,7 тысячи долларов). Об этом в четверг, 13 апреля сообщает ТАСС.

По данным агентства, торги прошли в городе Миядзаки на юге страны. Лот представляет собой фрукты уникального местного солнечного сорта с кожицей ярко-алого цвета, высоким содержанием сахара — более 15 процентов — и весом не менее 350 граммов.

Пару плодов купил хозяин одного из универмагов в городе Фукуока, общая масса лота превышает килограмм. Он рассказал, что собирается выставить приобретение в витрине для рекламы торгового заведения.

Подобные аукционы в Японии устраиваются регулярно. В мае 2016 года в городе Саппоро две дыни знаменитого в стране сорта юбари продали за рекордную сумму — 1,6 миллиона иен (свыше 16 тысячи долларов по действовавшему на тот момент курсу).

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