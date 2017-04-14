В Новой Москве столкнулись легкий грузовик и бензовоз

Видео: 360tv.ru

На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись легкий грузовик Hyundai Porter и бензовоз. Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.

В пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД по Москве сообщили, что от удара Hyundai Porter перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

В ноябре прошлого года на Ленинградском шоссе за пределами МКАД опрокинулся бензовоз с дизельным топливом. Тогда сообщалось, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате аварии произошел разлив дизельного топлива, передает сетевое издание m24.ru.