Королевский институт британских архитекторов назвал шорт-лист приза Стирлинга

Королевский институт британских архитекторов (RIBA) объявил шорт-лист приза Стирлинга. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает ArchDaily.

В короткий список попало 85 зданий со всего мира, построенных английскими компаниями. Жюри посетит все постройки и к июню выберет четырех региональных лауреатов, из которые затем поборются за главную награду.

В шорт-лист были включены такие архитекторы и бюро, как AHMM, Stiff + Trevillion, Hampson Williams Ltd, Alan Higgs Architects, NGArchitecture, WilkinsonEyre и Herzog & de Meuron.

Приз Стирлинга вручается Королевским институтом британских архитекторов ежегодно начиная с 1996 года «за лучший вклад в британскую архитектуру». Премия названа в честь английского архитектора Джеймса Стирлинга (1926 —1992).

Помимо британской награды существует также международный архитектурный конкурс королевского института — RIBA International Prize. Премия была впервые присуждена в 2016 году, ее выиграл инженерно-технологический университет в Перу: «Мачу-Пикчу из бетона» было признано лучшим зданием в мире.