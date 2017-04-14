Силуанов утроил свои доходы

Министр финансов России Антон Силуанов заработал в 2016 году 95,44 миллиона рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах членов правительства, опубликованная в пятницу, 14 апреля, на сайте кабмина.

Глава Минфина также владеет тремя земельными участками, одним домом и квартирой, четырьмя гаражами, а также двумя нежилыми зданиями. Кроме того, в собственности Силуанова находится пять транспортных средств — автомобили ГАЗ 69, ВАЗ 21011, BMW X6, мотоциклы Harley Davidson FLSTC 103 АNV и BMW К 1600 GTL. В 2015 году чиновник заработал 34,40 миллиона рублей. Таким образом, его доходы увеличились в 2,8 раза.

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Министр экономического развития Максим Орешкин, в свою очередь, заработал в прошлом году 16,54 миллиона рублей. Чиновник также задекларировал долю в квартире площадью 58,7 квадратных метра.

Глава Минтруда Максим Топилин заработал 5,84 миллиона рублей, его жена — 22,90 миллиона рублей. Доходы Топилина за год практически не изменились — в 2015-м он получил 5,96 миллиона рублей.

Руководитель Минсельзхоза Александр Ткачев получил в 2016 году доход в размере 5,63 миллиона рублей. В его собственности находятся три земельных участка, жилой дом и два нежилых помещения. Его доходы упали за год в девять раз (с 50,46 миллиона рублей). Супруга министра заработала в 2016 году 9,99 миллиона рублей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина получила в 2016 году 26,94 миллиона рублей. В ее собственности также находится автомобиль Jaguar S-Type 2003 года выпуска.

Ранее 14 апреля сообщалось, что председатель правительства Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,59 миллиона рублей.

С 1 января 2013 года российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая траты жен и детей. Проверке подлежат сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход за последние три года. К декларированию также обязательны источники средств, за счет которых были заключены сделки.