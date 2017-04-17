В Китае пассажирский автобус упал с моста в реку

На юго-западе Китая пассажирский автобус упал в реку. Об этом сообщает Shanghai Daily.

ЧП произошло в провинции Гуйчжоу. 19-местный автобус следовал из селения Кайян в город Вэнъянь. По невыясненным пока причинам машина, проезжая по мосту через реку, протаранила ограждение и рухнула в поток. По последним данным, погибли 10 человек, пять пострадали, четверо пропали без вести. Спасательные работы продолжаются, местные власти начали расследование инцидента.

В марте 2015 года пассажирский автобус упал в пропасть в уезде Линьчжоу китайской провинции Хэнань, в результате погибли 20 человек, еще 13 пострадали. Автобус арендовала местная оперная труппа.

В 2005 году в китайской провинции Шаньси при падении автобуса с обрыва погибли 22 человека, столько же получили ранения. На узкой и извилистой дороге водитель не справился с управлением, и автобус, несколько раз перевернувшись, упал в пропасть.

