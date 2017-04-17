Журналист «России 1» рассказал о получении звания почетного экстрасенса России

Автор сюжета в программе «Вести недели» Борис Соболев собрал поддельные документы, якобы подтверждающие его экстрасенсорные способности ради того, чтобы продемонстрировать всю легкость процесса получения статуса целителя. Об этом сообщает Вести.Ru.

Примерить на себя роль человека со сверхспособностями Соболев решил после того, как актер Михаил Пореченков, будучи одним из прошлых ведущих программы об экстрасенсах, описал, что происходящее на экране — обман и «калды-балды».

Автор сюжета вспомнил, что непродолжительное время существовал некий Федеральный научно-экспериментальный центр Росздрава, который за определенную плату выдавал «сертификаты народного экстрасенса».

Журналист потратил 30 тысяч рублей на различные поддельные документы, якобы подтверждающие его нечеловеческие способности.

«Отныне я — почетный экстрасенс России на основании решения ученого совета номер УС 0012, обладатель почетного диплома за многолетний труд во благо развития комплементарной народной медицины России и других государств мира, также как заслуженный целитель получил медаль за труд во имя жизни и еще я кавалер медали общественного признания "Мир экстрасенсов"», — отметил Соболев.

Назвавшись целителем Светодаром, он отправился на мероприятие под названием «Международный научный конгресс работников народной и комплиментарной медицины» и стал свидетелем награждения ведьмы Ярославны из ассоциации экстрасенсов-детективов, татарской матушки-знахарки и обладающего даром бесовидения попа-расстригу.

Автор сюжета также пытался поговорить о сертификации магов с сотрудниками Росстандарта, но не получил ответов на интересующие его вопросы.