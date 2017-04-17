Котята сыграли в лучших фильмах ужасов всех времен

Издание Mashable опубликовало в Facebook видеоролик, в котором котята сыграли в сценах из самых известных фильмов ужасов.

Черные, рыжие и серые котята предстали в образе главных героев в кинолентах «Сияние», «Техасская резня безнопилой», «Психо» и «Кэрри». Острые ножи, бензопилу и горящую сцену заменили реквизитом из картона.

Ролик набрал почти два миллиона просмотров, 1,5 тысячи репостов и 2,3 тысячи лайков.

В финале создатели ролика отметили, что настоящий ужас — жизнь бездомных кошек, и порекомендовали зрителям взять животное из приюта.