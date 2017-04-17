«Ингеоком» предложил минимальную цену строительства новых участков метро Москвы

Объединение «Ингеоком» сделало лучшее ценовое предложение в конкурсе на строительство двух участков Третьего пересадочного контура Московского метрополитена 62,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Предложенная стоимость предполагает снижение на 11 процентов от заявленной суммы в 69,7 миллиарда рублей.

Тендер на строительство двух участков второго кольца Московского метрополитена в конце марта объявило подконтрольное городским властям АО «Мосинжпроект».

В «Ингеоком» подтвердили, что компания участвует в указанном конкурсе. На сегодняшний день компания обладает необходимыми опытом, материально-техническим и кадровым потенциалом для выполнения заявленных на конкурсе работ, говорится в сообщении компании. В ее распоряжении компании находятся четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса диаметром более 6 метров, заключен договор аренды с компанией-производителем Herrenknecht AG на 2 тоннелепроходческих механизированных комплекса диаметром более 10 метров. Кроме того, компания обладает всей необходимой производственной базой для изготовления сборной железобетонной обделки для строительства тоннелей.

Согласно условиям конкурсной документации, подрядчик должен построить участок длиной 15,1 километра, на котором будут находиться пять станций — «Народного ополчения», «Нижние Мневники», «Терехово», «Можайская» и «Давыдково». Работы должны завершиться в мае 2022 года.

Помимо АО «Ингеоком», участие в конкурсе также принимают ООО «УС-620» и ООО «МИП Строй-1», предложившие 68 миллиардорв рублей и 67,7 миллиарда рублей соответственно. Эти суммы предполагают снижение от стартовой цены на 3 и на 2,5 процента соответственно.

Рассмотрение заявок намечено на 20 апреля, а подведение итогов конкурса — на 25 апреля.

В феврале 2017 года «Ингеоком», ранее построивший стадион «Фишт» в Сочи, уже сдал участок Калининско-Солнцевской линии от станции «Деловой центр» до станции «Парк Победы». На данный момент компания выступает подрядчиком первого участка Третьего пересадочного контура от станции «Деловой центр» до «Нижней Масловки».

В состав линии входят шесть станций: «Нижняя Масловка», «Петровский парк», «ЦСКА» («Ходынское поле»), «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Общая протяженность участка составляет 12,76 километра. Планируется, что участок ТПК от «Делового центра» до «Петровского парка» будет сдан в эксплуатацию уже в сентябре 2017 года.

Еще один тендер на строительство трех станций юго-западного участка второго кольца московского метро выиграла китайская компания CRCC. Ей предстоит построить станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» и перегоны между ними со всей необходимой инфраструктурой. Сроки выполнения работ согласно договору: январь 2017-го — декабрь 2019-го», — сообщали ранее в пресс-службе столичного стройкомплекса.

