В Китае появились общественные туалеты в стиле Гауди

В городе Чунцин (Китай) установили общественные туалеты, выполненные в стиле испанского архитектора Антонио Гауди. Видеоэкскурсию по ним публикует в понедельник, 17 апреля, Ruptly.

Туалет окружен деревьями, некоторые из которых растут через саму конструкцию. Отмечается, что в общей сложности была установлена тысяча кабинок и писсуаров.

Антонио Гауди жил и творил в основном в Барселоне в конце XIX — начале XX века. Он, в частности, подарил городу ставшие на сегодняшний день одними из главных достопримечательностей столицы Каталонии парк Гуэля, дом Бальо, дом Кальвет, а также знаменитый недостроенный собор Святого Семейства. Архитектор был ревностным католиком.