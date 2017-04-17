В Казахстане автобус со школьниками смыло паводком с трассы

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В Акмолинской области Казахстана автобус со школьниками смыло с трассы. Видео инцидента в понедельник, 17 апреля, опубликовал «Sputnik Казахстан».

На записи запечатлен находящийся на обочине дороги автобус, из которого спасают людей. «Автобус марки ПАЗ выехал из города Державинска с 10 детьми в сопровождении учителей на мероприятие в Кокшетау. На дороге автобус съехал из-за перелива талых вод, дети не пострадали, они были эвакуированы и размещены в школе», — приводит ресурс сообщение полиции о случившемся.