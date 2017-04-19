Японцы решили упростить жизнь женщинам

Японский бренд Adeam выпустил линию одежды, которая полностью пригодна для машинной стирки. Коллекция включает в себя топ, ромпер, шорты и два платья. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает WWD.

Линейка создана для эксклюзивной продажи в онлайн–бутике Net–A–Porter. Вещи из коллекции продаются в розницу по цене от 465 до 795 долларов.

«Слияние креатива и функциональности всегда было основной целью моих проектов», — сказала Ханако Маэда, основатель и дизайнер бренда Adeam. «Эта коллекция была разработана для того, чтобы максимально упростить жизнь современной женщины, ведь всё, что нужно — это всего лишь загрузить одежду в стиральную машинку и нажать на кнопку».

Adeam — бренд модной одежды от японского дизайнера Ханако Маэда, которая проживает в США. Компания основана в 2011 году.

Net–A–Porter — европейский интернет-магазин основанный в 2000 году. Онлайн–бутик специализируется на продаже модной одежды и аксессуаров известных мировых дизайнеров.