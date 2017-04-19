В Подольске произошел пожар в жилом доме

В подмосковном Подольске произошел пожар в квартире жилого дома по улице Октябрьской. Телеканал «360» в среду, 19 апреля, опубликовал видео с места происшествия, снятое очевидцами.

Информации о пострадавших нет. На место ЧП прибыли пожарные и медики. Жителей верхних этажей эвакуировали.

18 апреля в Москве произошел пожар в двух квартирах по адресу Щелковское шоссе, дом 79, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на ГУ МЧС по столице. Сначала загорелось помещение на восьмом этаже, потом пламя перешло на балкон, находящийся этажом выше. Были спасены восемь человек.