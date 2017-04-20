Master & Dynamic сделал аудиоколонку из бетона

Американский производитель электроники Master & Dynamic представил новую модель беспроводной колонки — MA770. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Highsnobiety. Устройство сделано из бетона и весит около 16 килограммов.

По словам представителей компании, выбор именно на этот материал пал потому, что бетон хорошо поглощает вибрацию, в отличие от дерева или пластмассы.

Гаджет уже доступен для предзаказа. Цена колонки — 1800 долларов.

Master & Dynamic специализируется на выпуске наушников премиум-класса, штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Весной 2016 года компания представила лимитированную коллекцию наушников. Корпус наушников выполнен в кобальтово-синем цвете и декорирован черными вставками. Алюминиевая основа оголовья обита овчиной.