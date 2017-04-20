General Motors обвинила власти Венесуэлы в захвате завода в Валенсии

Американская корпорация General Motors (GM) обвинила власти Венесуэлы в незаконном захвате автозавода, расположенного в городе Валенсия. Об этом в четверг, 20 апреля, передает Reuters.

Помимо захвата завода, GM заявила о незаконном вывозе собранных автомобилей. Действия властей привели к ущербу для 2,7 тысячи рабочих предприятий и 79 дилеров марки, отмечают в корпорации. General Motors намерена обратиться в суд для защиты своих интересов.

Как отмечает агентство, Венесуэла и раньше прибегала к захвату предприятий. Так, в 2014 году было объявлено о временном установлении внешнего контроля над заводами производителя чистящих средств Clorox Co. После этого компания покинула страну.

Венесуэла испытывает острые финансовые проблемы из-за обвала цен на нефть. Даже когда сырье стоило 100 долларов за баррель, государство с трудом обеспечивало запланированные бюджетом расходы. После снижения цен ситуация ухудшилась. К настоящему времени у Венесуэлы осталось только 10,5 миллиарда долларов в золотовалютных резервах.

