Объявлена программа фестиваля Photobookfest 2017

В Москве с 12 по 28 мая пройдет фестиваль Photobookfest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главной площадкой и организатором конкурса станет Центр фотографии имени братьев Люмьер.

Цель проекта — «открыть широкой аудитории фотокнигу как самодостаточный формат художественного высказывания в современной визуальной культуре».

Посетители могут приобрести на сайте как билеты на отдельные дни фестиваля, так и абонементы на все события.

Культурная программа будет включать в себя такие мероприятия, как лекции, мастер-классы и презентации книг.

В рамках Photobookfest пройдут экспозиции: «Новый разворот», «СССР строит социализм. Шедевры фотокниги 1930-х годов», а также выставка финалистов премии Paris Photo-Aperture Foundation PhotoBook Awards 2016.