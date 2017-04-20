В Пакистане три женщины убили подозреваемого в богохульстве проповедника

В пакистанском городе Сиалкот застрелили шиитского проповедника, которого 10 лет назад обвинили в богохульстве. Об этом сообщает Reuters.

По информации полиции, в дом к Фазалу Аббасу, который исцелял страждущих молитвами, явились три женщины в чадрах. Они попросили проповедника совершить ритуал исцеления, во время которого одна из женщин застрелила его из пистолета.

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Полиция задержала убийц. Они утверждают, что действовали по собственной инициативе, но родственники Аббаса считают, что они были связаны с суннитами-консерваторами.

Шиитский целитель Фазал Аббас в 2004 году был обвинен консерваторами в богохульстве. Спасаясь от расправы, он бежал в Данию. Некоторое время назад он вернулся в Пакистан, надеясь доказать свою невиновность. До окончания рассмотрения его дела судья выпустил Аббаса под залог.

13 апреля в пакистанском городе Пешавар 10 студентов с криками «Аллах акбар» напали на своего сокурсника Машала Хана, раздели его догола и избивали палками до тех пор, пока у него не треснул череп. Стоящие вокруг студенты смотрели на происходящее, не пытаясь помочь Хану, и снимали избиение на смартфоны. После того, как Машал Хан скончался, убийцы попытались сжечь тело. Позже они объяснили, что погибший оскорбил Аллаха.