В Пакистане три женщины убили подозреваемого в богохульстве проповедника

В пакистанском городе Сиалкот застрелили шиитского проповедника, которого 10 лет назад обвинили в богохульстве. Об этом сообщает Reuters.
По информации полиции, в дом к Фазалу Аббасу, который исцелял страждущих молитвами, явились три женщины в чадрах. Они попросили проповедника совершить ритуал исцеления, во время которого одна из женщин застрелила его из пистолета.
Полиция задержала убийц. Они утверждают, что действовали по собственной инициативе, но родственники Аббаса считают, что они были связаны с суннитами-консерваторами.
Шиитский целитель Фазал Аббас в 2004 году был обвинен консерваторами в богохульстве. Спасаясь от расправы, он бежал в Данию. Некоторое время назад он вернулся в Пакистан, надеясь доказать свою невиновность. До окончания рассмотрения его дела судья выпустил Аббаса под залог.
13 апреля в пакистанском городе Пешавар 10 студентов с криками «Аллах акбар» напали на своего сокурсника Машала Хана, раздели его догола и избивали палками до тех пор, пока у него не треснул череп. Стоящие вокруг студенты смотрели на происходящее, не пытаясь помочь Хану, и снимали избиение на смартфоны. После того, как Машал Хан скончался, убийцы попытались сжечь тело. Позже они объяснили, что погибший оскорбил Аллаха.