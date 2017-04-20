Ивановские десантники получат 40 бронемашин «Рысь»

В распоряжение разведчиков ивановского соединения ВДВ до конца апреля поступят 40 бронемашин «Рысь». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

В настоящее время в разведывательное подразделение уже передан ротный комплект из 16 машин.

«Этот тип модернизированной специальной автомобильной техники призван повысить мобильность разведывательных подразделений Ивановского соединения ВДВ», — заявили в военном ведомстве.

Там указали, что для обеспечения защиты военнослужащих от воздействия мин различной мощности и стрелкового оружия автомобиль имеет противоминное и противопульное бронирование.

«Рысь» — армейский многоцелевой бронированный автомобиль итальянской корпорации IVECO. В 2011 году был подписан двусторонний контракт о производстве бронемашин «Рысь» на совместном предприятии в Воронеже. По состоянию на 2012 год себестоимость сборки одной машины для министерства обороны РФ составляла 20 миллионов рублей.