Жители вьетнамской деревни взяли в заложники 20 полицейских

Жители деревни Май Дюк, расположенной в 50 километрах от столицы Вьетнама Ханоя, взяли в заложники 20 полицейских. Об этом сообщает BFMTV.

Конфликт возник еще несколько дней назад: чиновники в сопровождении стражей порядка — всего 38 человек — приехали в село, чтобы провести размежевание. Часть сельскохозяйственных угодий власти намерены передать под строительство объектов одной из телекоммуникационных компаний.

Деревенские активисты задержали всех приезжих и заперли их в одном из зданий. Троим чиновникам и 15 полицейским удалось бежать, остальные по-прежнему находятся в плену. По словам местных жителей, с заложниками хорошо обращаются, они накормлены.

В то же время селяне опасаются, что власти могут постараться силой отбить пленников. «Мы разлили масло вокруг дома, где заперты заложники. Мы готовы поджечь его, если полицейские пойдут на штурм», — заявила местная жительница.

Во Вьетнаме вся земля принадлежит государству. Власти регулярно изымают угодья для различных целей — строительства жилья, гостиниц или иных инфраструктурных объектов. Периодически подобные ситуации приводят к конфликтам. В 2012 году в результате стычки владельца рыбохозяйственной фермы с полицейскими ранения получили семь стражей порядка.