Дававшую ребенку дилдо вместо соски москвичку отправили к психиатрам

Жительницу Москвы Екатерину Карамову, которая давала ребенку вместо соски фаллоимитатор, решено отправить на обследование в психиатрическую клинику. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщину допросили следователи. Она утверждает, что использовать секс-игрушку ей посоветовали в поликлинике.

По сообщению телеканала «360», в четверг, 20 апреля, к Карамовой приехали полицейские, представитель органов опеки и бригада скорой помощи. Ребенка забрали, а саму женщину в сопровождении врачей вывели на улицу. Карамова заявила присутствовавшим на месте журналистам, что ей связали руки и везут в больницу.

В четверг столичный главк СКР начал доследственную проверку в связи с появлением в сети ролика, в котором Карамова дает младенцу секс-игрушку вместо пустышки. Интернет-пользователи, обратившие внимание на это видео, создали петицию. Они требуют лишить женщину родительских прав, передает сетевое издание m24.ru.