Следователи заинтересовались применением секс-игрушки для воспитания младенца

Столичный главк СКР оперативно начал доследственную проверку в связи с публикацией в сети видеоролика, на котором молодая мать дает ребенку секс-игрушку вместо пустышки. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель ведомства.

«В настоящее время установлено место проживания женщины, к ней выехали следователи. Проверка проводится по факту применения недозволенных методов воспитания ребенка», — подчеркнули в пресс-службе столичного главка СКР.

В рамках проверки будет дана правовая оценка поступку матери. Решается вопрос о квалификации ее действий и о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 20 апреля, в одной из социальных сетей молодая мама разместила фото и видеоролик, на которых она демонстрировала фаллоимитатор с надетым на него презервативом, в непосредственной близости от лица ребенка. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, о произошедшем стало известно во время мониторинга Интернета. «В считанные часы удалось установить, что изображения разместила москвичка, проживающая в Марьиной Роще. Сейчас она дает объяснения», — сообщил наш собеседник.

В октябре 2015 года на Youtube был выложен ролик с презентацией дидло-селфи-палки. Публикация набрала несколько десятков тысяч просмотров за сутки.