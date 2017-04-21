Сериал «Отцы» о спасении детей из рук радикальных исламистов покажет «ВКонтакте»

Многосерийный фильм «Отцы» одновременно с премьерой по РЕН ТВ 23 апреля покажут во «ВКонтакте», сообщает телеканал.

Трансляция на РЕН ТВ и в группе канала в социальной сети начнется в 12:30 по московскому времени.

Сериал отцы рассказывает о похищении 12 старшеклассниц из женской молодежной команды по волейболу. Они попадают в руки радикальных исламистов, которые планируют распродать часть пленниц на органы, а остальных заключить в гаремы и бордели.

По сюжету, после спортивных сборов на Кипре самолет с девушками пропадает с радаров, а позже его находят пустым в Ливии. На поиски дочерей отправляются их отцы.

Продюсировал картину Михаил Погосов, режиссером выступил Аршо Арутюнян. Главные роли в фильме исполняют Иван Оганесян, Владимир Стеклов, Василий Шлыков, Константин Адаев, Максим Дахненко.