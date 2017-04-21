Американский воздушный маршал забыла пистолет в туалете самолета

Американский воздушный маршал, сопровождавшая рейс из Манчестера в Нью-Йорк, забыла пистолет в туалете самолета. Об этом сообщает The New York Times.

Как указывает издание, оружие обнаружил один из пассажиров лайнера и передал его членам экипажа. Те, в свою очередь, вернули пистолет владелице.

Несмотря на происшествие, сотрудницу не отстранили от работы, она была назначена на сопровождение других рейсов.

Инцидент произошел еще 6 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. В Администрации безопасности на транспорте США заявили, что им известно о случившемся, однако никаких комментариев по этому поводу представители ведомства давать не будут.

Федеральная служба воздушных маршалов (Federal Air Marshal Service, FAMS) — федеральное правоохранительное агентство в США, работающее в составе Администрации безопасности на транспорте (TSA) Министерства внутренней безопасности (DHS). Агенты службы инкогнито находятся на гражданских рейсах в целях борьбы с враждебными действиями против пассажиров и угонов самолетов.