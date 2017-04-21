Бывший офицер прошел конкурс на должность отшельника в горах Австрии

Житель Бельгии, бывший офицер артиллерии Стэн Вануйтрехт (Stan Vanuytrecht) был нанят на работу смотрителем древнего жилища отшельника в австрийских горах. Об этом пишет газета The Guardian.

В общей сложности на эту вакансию, которая не предполагает оплаты, претендовали 50 человек, однако власти города Заальфельдена на западе Австрии выбрали именно 58-летнего Вануйтрехта.

Смотритель скита, расположенного на горе на высоте 1,4 тысячи метров, должен будет обитать в этой хижине ежегодно с апреля по ноябрь. В холодное время года постройка для жилья непригодна.

Такой сотрудник должен быть христианином и «находиться в мире с самим собой», говорится в тексте вакансии. В ските нет отопления, водопровода, интернета. Из преимуществ работы — прекрасные пейзажи и чистый воздух. Смотритель скита будет находиться в одиночестве большую часть времени, однако иногда его будут посещать верующие, которые приходят помолиться.

Сам Вануйтрехт, являющийся католиком, признался, что долго мечтал побыть отшельником. Когда он увидел эту вакансию, то посчитал, что у него нет шансов, но все равно отправил резюме. «Когда я узнал о ските в Заальфельдене, я подумал, что это место создано для меня», — вспоминает Вануйтрехт.

В администрации австрийского города заявили, что выбрали бельгийца потому, что он «излучал спокойствие и ощущение сосредоточенности». На решение мэрии повлияло и желание Вануйтрехта долгое время прожить в Заальфельдене. Мужчина приступит к работе 30 апреля.

В 2016 году в 350-летнем ските с апреля по ноябрь прожил бывший священник и психотерапевт. До этого жилище в течение 12 лет занимал монах-бенедиктинец.