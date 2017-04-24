Мэр проголосовавшего за Ле Пен города засобирался в отставку

Мэр небольшого города Анзен на севере Франции засобирался в отставку после того, как на выборах президента большинство жителей проголосовали за кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом сообщает газета L'Avenir de l'Artois.

Материалы по теме Первый тур отыграли В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон

«Это просто катастрофа. Возможно, я уйду в отставку, потому что я не желаю посвящать свою жизнь дуракам», — пояснил социалист Даниэль Дэломе. 38 процентов жителей Анзена проголосовали за ультраправого политика, социалист Жан-Люк Меланшон занял второе место и получил 19,25 процентов голосов.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. Во второй тур, помимо Ле Пен, вышел независимый центрист Эммануэль Макрон. Именно он считается фаворитом гонки за право стать хозяином Елисейского дворца.