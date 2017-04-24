Лондон подтвердил свое право на превентивный ядерный удар

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что допускает нанесение Лондоном превентивного ядерного удара. Его слова передает The Guardian.

По его словам, это может произойти при крайних обстоятельствах. Министр не стал уточнять, при каких именно условиях Соединенное Королевство решится на подобные действия.

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«Весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить неопределенность в сознании любого, кто может подумать о применении оружия против нашей страны», — пояснил Фэллон.

В октябре 2015 года схожую позицию высказал бывший глава британского кабинета министров Дэвид Кэмерон. «Это [нерешительность] подрывает нашу национальную безопасность», — заявил он. Его слова стали ответом на выступление его политического оппонента, лидера лейбористов Джереми Корбина, который высказался о недопустимости использования подобного оружия, даже под угрозой ядерной атаки.

Великобритания стала третьей страной, присоединившейся к списку стран, официально обладающих ядерным оружием, в 1952 году. В 2006-м Тони Блэр, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании, объявил о планах строительства атомных подводных ракетоносцев нового класса.