В Зеленодольске заложили малый ракетный корабль «Град»

На Зеленодольском судостроительном заводе заложен малый ракетный корабль проекта 21631 «Град». Об этом сообщает «Интерфакс».

Это десятый по счету корабль проекта 21631. На данный момент ВМФ получил пять единиц этого типа (три в составе Каспийской флотилии с 2014-го и два в составе Черноморского флота с конца 2015-го), еще четыре строятся. Всего заключены контракты на 12 таких кораблей.

Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» представляют собой развитие артиллерийских кораблей проекта 21630. Сравнительно небольшие (полное водоизмещение 949 тонн), они достигают скорости 25 узлов и несут мощный набор ударного вооружения.

На «Буянах» устанавливается модуль универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) с восемью пусковыми для ракет комплексов «Оникс» или «Калибр». Последний включает в себя крылатые ракеты 3М14 с максимальной дальностью применения до 2600 километров, что позволяет потенциально расценивать эти корабли как носители стратегических вооружений.