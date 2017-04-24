Администрация Якутска заинтересовалась роликом с затопленной детской площадкой

Видео: Илья Закорецкий / ВКонтакте

На YouTube-канале «Ксей Бакин» появилось видео с детьми, которые играют на затопленной площадке в одном из дворов Якутска. В ролике ребята катаются на качелях и бегают по луже желтого цвета, занимающей почти всю территорию.

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Роликом заинтересовалась городская администрация, сообщает в понедельник, 24 апреля, радиостанция «Говорит Москва». Замначальника по благоустройству управления Строительного округа Елена Степанова рассказала, что воду с площадки должна была откачать управляющая компания.

Она заявила, что «дети должны жить, играть в чистых дворах, и все равно, где ребенок живет: на окраине или в центре города — везде должны быть одинаково благоприятные условия».