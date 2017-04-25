В Московскую консерваторию вернут «Артиста»

В Московской консерватории повторно покажут ленту «Артист». Киноконцерты при участии Московского государственного симфонического оркестра Павла Когана пройдут 23 и 25 мая, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что показы фильма, несколько месяцев назад уже демонстрировавшегося в консерватории, организуют по многочисленным просьбам зрителей. В рамках мирового турне концерты посетят обладатель премии «Оскар», автор музыки к фильму Людовик Бурс, который исполнит все партии к «Артисту» на рояле, а также дирижер Эрнст Ван Тил.

Билеты на мероприятия можно приобрести на сайте киноконцерты.рф.

Показы, которые пройдут в Большом зале Московской Консерватории, организует продюсерская компания «Киноконцерты.рф» совместно с компанией MasterCard при поддержке Департамента Культуры города Москвы.

«Артист» — черно-белый художественный фильм 2011 года, снятый в стилистике немого кино. В ленте режиссера Мишеля Хазанавичуса сыграли Жан Дюжарден и Беренис Бежо. Картина получила премию «Оскар» за лучший фильм.

