Дочь Алека Болдуина прикрыла наготу собакой

Дочь американских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором прикрыла обнаженную грудь псом. Такую же позу приняла дочь Стивена и Кении Болдуинов.

21-летняя Айленд Болдуин и 24-летняя Алания Болдуин снялись с собаками породы такса и чихуахуа. Фотография с девушками набрала более 5,4 тысячи лайков. Всего на страницу Айленд подписаны более 340 тысяч человек.

a little late but happy earth day 🌿 A post shared by Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) on Apr 23, 2017 at 1:14pm PDT

В подписи к кадру Айленд поздравила своих читателей с международным днем Земли, который отмечают 22 апреля.

В августе 2016 года стало известно, что Айленд снялась обнаженной для журнала Treats! Практически на всех фотографиях девушка изображена либо топлес, либо без одежды.

Айленд родилась в семье голливудских актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина 23 октября 1995 года. В 2002 году ее родители развелись.

В 2013 году она подписала контракт с нью-йоркским модельным агентством IMG Models. Ее фотосессии публиковались в New York Post, Vanity Fair, Elle и Vogue Russia. Кроме того Айленд Болдуин участвовала в рекламных кампаниях Calvin Klein for MACY’S, Sisley и Rampage.