В Москве открылась крупнейшая выставка информационных технологий

В Москве открылась 29-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2017», передает корреспондент «Ленты.ру» с места события.

«Мы живем в удивительное время, когда информационные, цифровые технологии активно развиваются, и перед ними стоят новые вызовы, такие как интернет вещей. Сегодня это явление приходит в такие сферы, как энергетика, сельское хозяйство, медицина, ЖКХ», — отметил во время церемонии открытия глава комитете Госдумы по информационным технологиям, информационной политике и связи Леонид Левин.

Он добавил, что благодаря новым технологиям появляются новые профессии, они дают возможность для развития рынка труда. Среди трендов, которые сегодня преобладают в сфере телекоммуникаций, он отметил персонализацию получаемой пользователями информации. «Роль социальных медиа, различных мессенджеров будет усиливаться», — уверен Левин. Главным мейнстримом ближайших лет он считает создание собственного, уникального контента. «Люди, которые будут создавать собственную информацию, свое видео — будут королями [интернета]», — пояснил он.

Глава Федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий в свою очередь добавил, что агентство участвует в выставке уже восемь лет и представлено ведущими российскими госкомпаниями в области связи и IT, в том числе предприятием «Космическая связь» (оператор спутниковой связи, тв и интернета). Он рассказал, что сейчас предприятие работает над двумя новыми спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». «Через несколько лет мы увидим их на орбите с обновленным перечнем услуг, которые эти спутники будут предоставлять», — добавил Духовицкий. «Выставка "Связь" обеспечивает мобилизацию имеющегося у отрасли потенциала и ресурсов, демонстрируя передовые разработки и технологии, соответствующие актуальным мировым трендам в сфере информационных технологий, позволяет тысячам перспективных идей воплотиться в жизнь», — сказал он.

Многие выставки связаны с высокими технологиями, отметил гендиректор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов. «Практически сто процентов выставок связаны у нас с высокими технологиями, потому что демонстрировать устаревшее оборудование бессмысленно. Поэтому важнейший тренд современной выставочной деятельности — демонстрация новейших изобретений», — сказал он.

Свои разработки на выставке «Связь» представят известные зарубежные компании 3CX, Corning, Ekinops, Intelsat, Procom и другие, а также российские — «Газпром Космические Системы», НПФ «Микран», «Натекс», «Трансвок», «Сарансккабельоптика», «Супертел», «Технологии Радиосвязи» и прочие.

Мероприятие пройдет с 25 по 28 апреля в ЦВК «Экспоцентр». В нем примут участие 300 компаний из 20 стран, в том числе около 180 российских. Традиционные участники выставки — компании из европейских (Германии, Италии, Кипра, Нидерландов, Финляндии, Франции) и азиатских стран (Израиля, Индии, Китая, Южной Кореи, Японии). К участию в мероприятии в 2017 году также вновь присоединились Испания, Польша, Украина, Белоруссия. Кроме того, в выставке впервые поучаствуют компании из Ирана и Сингапура.

США представлены крупной спутниковой компанией Intelsat Corporation. Страной-партнером выставки в этом году является Азербайджан. Коллективные экспозиции помимо Азербайджана и России представтя Китай и Тайвань. Ожидается, что мероприятие посетят около 16,5 тысячи специалистов из 55 стран.

Второй год подряд выставка «Связь» проходит в рамках проекта «Российская неделя высоких технологий», объединяющего несколько выставок, форумов и конференций.

«Связь» — крупнейшее событие в отрасли информационных технологий и телекоммуникаций в России. Выставка отмечена престижными знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Российского союза выставок и ярмарок.

