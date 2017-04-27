В России назвали лучшие автомобили 2017 года

В Москве в рамках вручения ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России — 2017» были названы лучшие автомобили в 23 классах, по мнению российских автолюбителей. Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

Традиционно голосование автолюбителей проводилось в течение трех месяцев — с января по март 2017 года. В голосовании участвовали все российские регионы. Свое мнение высказали 972 307 человек. 78 процентов респондентов — мужчины, 87 процентов из них имеют автомобиль.

Впервые бренд Volkswagen собрал большинство голосов в номинации «Любимая марка в массовом сегменте», а Mercedes-Bens — в номинации «Любимая марка в премиальном сегменте».

Российский автопром также не остался без наград. LADA Vesta признана лучшей в «Малом классе», в категории «Мини-фургоны» пятикратный чемпион — LADA Largus Furgon. Второй год подряд лучшим автомобилем в классе «Фургоны» становится «ГAЗель NEXT».

Кроме того, по итогам голосования титул «Автомобиль года в России — 2017» в классе «Городские автомобили» получила KIA Picanto. «Новинкой» стала Hyundai Creta, «Прорывом года» был назван запуск премиального бренда Genesis. Самым узнаваемым китайским брендом стала марка Chery.

В рамках мероприятия были также вручены ключи от главного приза премии — нового Volkswagen Amarok.

«Автомобиль года в России» — крупнейший медийно-исследовательский проект, в основе которого — изучение автомобильных предпочтений потребителей на российском рынке. Ежегодно в исследованиях «АВТО ГОДА» принимают участие более миллиона человек.